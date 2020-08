Cinema ZED draait filmklassieker ‘The Matrix’ dit weekend Joris Smets

04 augustus 2020

15u34 3 Leuven Even geen zin in de hittegolf dit weekend? Goed nieuws! Dit weekend haalt Cinema ZED de filmklassieker ‘The Matrix’ van onder het stof. Onder de noemer New Classics presenteert Cinema ZED deze zomer enkele memorabele films uit de jaren ‘80 en/of ‘90.

Eind jaren ‘90 baanbrekend op allerlei vlakken en 20 jaar later nog steeds ijzersterk: weinig films doen het zo goed als The Matrix. “De combinatie van het filosofische verhaal met vernieuwende technieken als Bullet Time en de oosterse gevechtschoreografie van Yuen Woo-Ping maakte van The Matrix een instant klassieker”, klinkt het bij Cinema ZED. “Ondertussen zijn we 20 jaar verder, is de film actueler dan ooit én is de vierde film in de maak. Doe jezelf een plezier en bekijk deze baanbrekende visuele voltreffer - nu in gerestaureerde versie - op het grote doek waar hij hoort!”

De film kadert in het ‘New Classics’ programma van Cinema ZED deze zomer. Nu filmklassiekers waarvoor men destijds massaal naar de bioscoop trok en die ondertussen tot het collectieve geheugen van een generatie behoren.

Tickets zijn schaars dus haast je naar de website van cinema ZED om er nog te bemachtigen!