Christoff Corten, Bert Longin en Stienes Longin rijden voor de tweede en derde maal naar de dichtste ereplaats in het Belcar-kampioenschap. Assen werd weekend met veel drama!

Joost Custers

09 september 2020

19u30 0 Leuven De tweede meeting van het Belgische nationale uithoudingskampioenschap of het Belcar Endurance Championship verliet de landsgrenzen om halt te houden in het Noord-Nederlandse Assen. In een weekend met heel wat drama behaalde Chirstoff Corten een tweede plaats in de eerste race op zaterdag en op zondag… Het weekend was er één van veel drama, met zeer afwisselende weersomstandigheden!

De eerste wedstrijd was er één voor de geschiedenisboeken met een bijzonder zware stortbui ergens halverwege de wedstrijd.

Christoff Corten: “Het was echt alsof de hemelsluizen alle regen van Nederland boven Assen uitgoten… De piste werd binnen luttele seconden herschapen in een zwembad en we stonden allemaal op slicks, inclusief mijn teamgenoot Bert Longin… die toch al wat watertjes doorzwommen heeft. Bert overleefde zijn laatste ronde voor de pitstop, maar in de pitlane was er plots aquaplaning, waardoor je als rijder echt een passagier in je eigen auto wordt. Bert kon echt niets meer doen en had het geluk dat de auto niet al te veel beschadigd raakt. We konden het tweede deel van de race verderzetten en sleurden een mooie tweede plek uit de brand, een plek die ons zeer kostbare punten opleverde. Met dank aan het team dat we op die manier meteen een goede zaak in het kampioenschap konden doen!”

Op zondag…

Ook op zondag waren de weergoden de Belgische rijders niet goedgezind. Alweer lag de piste er doordrenkt bij en dat maakte racen bij momenten zelfs onmogelijk. Vooral in de eerste fase van de race stond de piste bijna blank.

Christoff Corten: “Bovendien kenden we wat problemen met de afstelling van wagen, waardoor we een iets langere stop dan voorzien dienden te maken om vervolgens onze weg verder te zetten. Het weer bleef verschrikkelijk, maar we slaagden er tijdens die pitstop in om de afstelling van de wagen aan te passen en dat werkte! We werden weer tweede, maar in de optiek van de titelstrijd is deze reeks van tweede plaatsen heel belangrijk!”

Het volgende luik van het Belcar Endurance Championship ligt in de herfst, met een raceweekend op 3 en 4 oktober, gevolgd door een nieuw weekend met het DTM-kampioenschap op 17 en 18 oktober. Het seizoen eindigt dan met de 24 Uur van Zolder op 7 en 8 november! Ongezien, maar dat is alles in dit vreemde seizoen…