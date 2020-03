Chris De Baets (Château Bag in Box) overleden na hartstilstand Bart Mertens

27 maart 2020

18u30 0 Leuven Leuvenaar Chris De Baets is op 26 maart overleden na een hartstilstand. De Baets was de oprichter van ‘Château Bag in Box’. Met dat initiatief haalde Chris De Baets midden vorig jaar nog de media.

Leuven verloor op 26 maart een bekend gezicht. Chris De Baets overleed onverwacht na een hartstilstand. Chris vocht eerder tegen kanker en leek op de goede weg maar het lot heeft er anders over beslist. “Hij heeft keihard gevochten tegen kanker en was terug op goede weg, Helaas kreeg hij donderdagochtend tot ieders verbazing een hartstilstand”, klinkt het bij zijn naasten. Chris De Baets was in Leuven geen onbekende en haalde vorig jaar nog de media met zijn wijnfiets. Chris leverde wijn aan huis en benadrukte daarbij dat ook zijn eigen conditie verbeterde dankzij ‘Château Bag in Box’. De Baets stond bekend als een wijnkenner met zijn wijnwinkel Chateaubib in Leuven.