Cheque van 10.000 euro voor Zorgcirkels Jongdementie Bart Mertens

05 december 2019

15u31 0 Leuven Delhaize heeft samen met Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) een cheque van 10.018 euro overhandigd aan Zorgcirkels Jongdementie. De coöperatie Zorgcirkels Jongdementie is een zorgorganisatie voor én door mensen die aan jongdementie lijden.

In juni 2018 begon de verkoop van de zesde ‘Selected by Delhaize for Leuven’-wijn waarbij voor elke verkochte fles 1 euro naar het goede doel ging. In totaal werden er maar liefst 10.018 flessen verkocht. De afgelopen zes jaar heeft Delhaize zo al meer dan 100.000 euro ingezameld voor lokale goede doelen in Leuven. Coöperatie Zorgcirkels Jongdementie is bijzonder blij met de financiële steun voor hun werking. “Met het geld dat deze actie heeft opgeleverd, kunnen we een plek blijven behouden om samen te zingen, te lachen en af en toe ook eens te huilen. In Het Ontmoetingshuis kunnen we genieten van kleine dingen die groots worden gemaakt”, zegt het team Zorgcirkels Jongdementie in een eerste reactie. Zorgcirkels Jongdementie is een zorgorganisatie voor én door mensen die aan jongdementie lijden. In de provincie Vlaams-Brabant wonen naar schatting 300 à 1000 personen met dementie op jonge leeftijd. Elk jaar worden er ongeveer 60 nieuwe diagnoses gesteld in onze provincie.