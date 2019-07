Chauffeur speelt rijbewijs kwijt KAR

12 juli 2019

15u12 0

De verkeersdienst van de Leuvense politie heeft donderdagavond 71 voertuigen gecontroleerd op de Vuurkruisenlaan. Eén bestuurder had te veel gedronken en zijn rijbewijs werd tijdelijk ingehouden. Drie bestuurders werden bekeurd omdat ze hun veiligheidsgordel niet droegen. Zes eigenaars kregen een proces-verbaal omdat hun voertuig niet gekeurd was. Eén auto werd in beslag genomen omdat deze niet verzekerd was. Daarna ging de politie op patrouille in Leuven en werden nog eens 20 bestuurders gecontroleerd. Niemand van hen had te veel gedronken, maar één bestuurder kreeg een boete omdat hij in de verkeerde richting reed.