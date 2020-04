Celstraf voor man en vrouw die elkaar te lijf gaan Kim Aerts

01 april 2020

16u33 0 Leuven Een koppel uit Leuven heeft celstraffen gekregen voor wederzijdse slagen op 29 december 2018.

Na een anonieme melding kwam de politie ter plaatse. Zowel de man als de vrouw vertoonde schrammen in het aangezicht. De twee bleken ver boven hun theewater. Ze gaven aan dat het om een “uit de hand gelopen discussie” ging en dat ze het in der minne gingen regelen zonder inmenging van derden. Nochtans moesten hulpdiensten sinds 2016 al dertien keer tussenkomen bij het koppel. De twee stonden dan ook door voorgaande onder het toezicht van de rechtbank in de vorm van probatiemaatregelen. De vrouw bleek al meermaals het slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld. Zij probeerde de bloeduitstortingen te verdoezelen met een uitleg als zou ze “tegen de kast” zijn gelopen of “op de rand van de schouw” zijn gevallen.

De vrouw kreeg een celstraf van drie maanden en hij zes maanden. Ze kunnen beiden rekenen op een uitstel gedurende drie jaar als ze zich houden aan opnieuw enkele voorwaarden. Zo moeten ze een cursus over intrafamiliaal geweld volgen en zich onthouden van overmatig alcoholgebruik.