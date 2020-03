Celstraf voor man die stampen uitdeelt in combi KAR

13u41 0 Leuven Een man die zich weerspannig opstelde ten aanzien van een agent van de politiezone Leuven, heeft een celstraf van vijftien dagen gekregen.

De agressieveling werd op 31 oktober 2018 bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap en het veroorzaken van overlast. Toen hij werd overgebracht naar het commissariaat kwamen zijn handboeien los in de politiecombi. De agenten probeerden hem opnieuw te boeien, waarop de man zich hevig verzette. “Hij spande zijn armen op en haalde meermaals uit met zijn benen waarbij een inspecteur geraakt werd tegen zijn benen”, noteerde de rechter. De woesteling was blijkbaar niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep al veroordelingen op voor gelijkaardige feiten waardoor hij niet meer in aanmerking kwam voor een straf met uitstel. De rechtbank legde hem een celstraf van vijftien dagen op.