Celstraf na vernielen van voordeur KAR

09 maart 2020

Een vrouw heeft twee maanden cel gekregen voor het vernielen van een voordeur van een studio in Leuven een jaar geleden. De vrouw liet haar schoenafdruk achter op de deur waardoor ze aan de feiten kon gelinkt worden. De feiten kaderden in een dispuut tussen haar en haar voormalige partner over wie in de studio mocht blijven wonen. De vrouw stuurde haar kat naar de rechtbank en ze werd bij verstek veroordeeld tot twee maanden cel en een geldboete van 400 euro. Aan de eigenaars van de studio moet ze 1.000 euro schadevergoeding betalen.