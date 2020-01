Celstraf met uitstel na uithaal met glas in nachtwinkel KAR

09 januari 2020

Een man die op 20 januari 2018 uithaalde met een bierglas in een nachtwinkel in Leuven is veroordeeld tot drie maanden cel en 400 euro boete. De straf is met uitstel voor Ishaq M. als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. Zo moet hij onder andere een cursus omgaan met agressie volgen. Wat er zich die bewuste avond afspeelde in de nachtwinkel herinnert de man zich niet meer. Hij zou ondertussen wel tot inkeer zijn gekomen.