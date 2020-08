Celstraf met uitstel en boete voor pastoors en penningmeester na diefstal van 35.000 euro uit parochiekas Joris Smets

26 augustus 2020

16u02 0 Leuven De correctionele rechtbank van Leuven heeft De correctionele rechtbank van Leuven heeft de deken, de pastoor en de penningmeester van een parochie in Tienen veroordeeld tot elk drie maanden cel met uitstel. Zij hebben acht jaar lang geld verduisterd uit de parochiekas. Het drietal gebruikte bijna 35.000 euro voor persoonlijke verrijking.

Pastoor William V., penningmeester Roger D. en deken Georges H. werden gedagvaard voor misbruik van vertrouwen in hun functies in de Heilig-Hartparochie in Tienen. Van 12 januari 2005 tot 6 februari 2013 hebben ze 34.664 euro verduisterd vanop de transitrekening van de parochie. Het ging onder meer om geld van uitvaarten dat niet op die rekening werd gestort.

Leden van het kerkbestuur dienden op 21 januari 2015 een klacht met burgerlijke partijstelling in na vaststelling van onregelmatigheden met inkomsten van huwelijken, begrafenissen, collectes en wilsbeschikkingen. De penningmeester was volmachthouder van de transitrekening. De deken van de stad Tienen was de hoofdverantwoordelijke voor die rekening. De tweede geestelijke assisteerde de deken.

Aankopen

Tegen de interne richtlijn van het aartsbisdom Mechelen-Brussel in werd het geld van de rekening gebruikt om allerlei aankopen te doen. De beklaagden hebben voor 21.015 euro cash afgehaald en 10.066 euro overgeschreven naar hun eigen rekeningen. Omdat zij geen eigenaar waren van de bankrekening werden de stortingen zonder mandaat als bedrieglijk opzet bestempeld.

De rechtbank verleende het drietal geen gunst van opschorting, “bij gebrek aan schuldinzicht en norm- en waardenbesef”. Ze kregen elk drie maanden cel en 600 euro boete. De straf is met uitstel omdat ze over een nagenoeg blanco strafregister beschikten.