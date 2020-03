Celstraf en werkstraf voor dieven KAR

09 maart 2020

Twee inbrekers zijn veroordeeld tot respectievelijk een jaar cel en een werkstraf voor diefstallen in Tienen en Leuven op 15 december 2017. Ciprian R. en Alex S. gingen er in Leuven met verschillende elektrische toestellen en autobatterijen vandoor. In Tienen stal een van hen een smartphone. R. stuurde zijn kat naar de rechter en werd veroordeeld tot een jaar cel. Zijn kompaan kwam weg met een taakstraf van 90 uren omdat hij financieel aan de grond zit. Als hij de werkstraf niet naar behoren uitvoert, wacht hem alsnog negen maanden gevangenisstraf.