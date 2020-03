Celstraf dreigt voor advocaat die in de clinch gaat met agenten tijdens alcoholcontrole Kim Aerts

02 maart 2020

16u36 0 Leuven Een advocaat uit Overijse riskeert zes maanden cel omdat hij zich weerspannig opstelde tijdens een alcoholcontrole in Leuven bijna vier jaar geleden. Volgens het parket is er ook sprake van smaad en slagen aan een hoofdinspecteur.

De 52-jarige C.B., uit Wallonië afkomstig, werd op 9 april 2016 op de Tervuursevest aan de kant gezet voor een alcoholcontrole. Het was zijn partner die aan het stuur zat die moest blazen in het sampling-toestel. Omdat de apparaten nog maar recent in gebruik werden genomen, verliep de controle niet van een leien dakje. De vrouw moest meermaals blazen in het bijzijn van de kinderen en dat was niet naar de zin van de vijftiger. Met zijn kennis als advocaat wilde hij verhaal halen bij de agenten of dat alles wel volgens het boekje verliep, maar de situatie escaleerde ondanks het feit dat zijn partner negatief blies. Volgens de burgerlijke partij, die optrad voor de hoofdinspecteur, sloeg de verbale agressie om in een fysiek handgemeen waarbij B. de passagiersdeur openzwaaide tegen de agent. B. haalde zijn gsm boven om het hele plaatje te filmen, maar dat was dan weer niet naar de zin van de agenten. Die namen de smartphone uit de handen van de vijftiger.

4.000 euro schadevergoeding

“Hij neemt daarop zijn gsm terug en hij sluit zich op in de auto om opnieuw te filmen. Daarna verspreidde hij de beelden op sociale media. Op de dag vandaag vindt men nog altijd dat men slachtoffer is geworden van politiegeweld”, stelde de burgerlijke partij het gedrag van de advocaat in vraag. Die vroeg een morele schadevergoeding van 2.500 euro voor de hoofdinspecteur en nog eens 1.500 euro voor een andere agente die betrokken was bij het incident. De advocaat stapte met zijn verhaal naar een krant en plaatse de beelden op YouTube, waar het filmpje in een mum van tijd bijna 20.000 keer bekeken werd. Er was een verzoekschrift bij de rechtbank nodig om B. te dwingen de beelden terug van het internet te halen. Naast een proces-verbaal voor smaad, weerspannigheid en slagen werd er ook een opgesteld voor laster en eerroof.

Nog niet bekoeld

Volgens het parket staat het als een paal boven water dat B. de hoofdinspecteur wegduwde en de Leuvense politie in een slecht daglicht plaatste door de beelden online te zwieren. “Zijn reactie was buiten alle proportie en hij lijkt na vier jaar nog altijd niet bekoeld”, stelde de procureur. Die eiste zes maanden cel voor de vijftiger, maar ze kon zich ook vinden in een werkstraf. De advocaat dagvaardde op zijn beurt de hoofdinspecteur waardoor die maandag ook op het beklaagdenbankje zat. Maar hij hoeft geen straf te vrezen.

Volgens de verdediging had B. het volste recht om verhaal te gaan halen en was het de hoofdinspecteur die B. uit de auto sleurde waardoor er geen sprake kon zijn van enige slagen van zijn cliënt. “Bovendien zijn de richtlijnen bij zo’n samplingtest duidelijk. Als dat niet lukt, moet er een ademtest worden afgenomen. Maar men mag blijkbaar niet vragen of de wet wel wordt toegepast”, opperde de verdediging die vol voor de vrijspraak ging. “En die beelden zijn zo onduidelijk dat er buiten de hoofdinspecteur niemand herkenbaar is. Er kan toch geen enkel bezwaar zijn om niet gefilmd te worden als men niets fout doet?”, vroeg de raadsman zich af. Volgens hem waren er ook onregelmatigheden gebeurd met de processen-verbaal en zou zijn cliënt de agenten nooit hebben uitgemaakt. “De eerste Franstalige die het woord paljas netjes kan uitspreken die moet ik nog tegenkomen.” Vonnis 30 maart.