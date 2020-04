Exclusief voor abonnees Cecilia (74) schrijft coronadagboek in Leuvens dialect: “Shakespeare schreef zijn meesterwerk toen de pest uitbrak” Bart Mertens

22 april 2020

13u00 0 Leuven De Leuvense Cecilia is 74 jaar jong maar de corona-epidemie werkt duidelijk niet verlammend. Integendeel, Cecilia schrijft sinds de eerste dag van de coronamaatregelen een dagboek en wel in het Leuvens dialect. “Ik denk dat de meeste kunstenaars dit een interessante periode vinden. Shakespeare schreef zijn meesterwerk ‘King Lear’ toen de pest uitbrak, al wil ik corona niet vergelijken met de pest of mezelf met Shakespeare.”

Cecilia werd 74 jaar geleden geboren in Leuven waar ze opgroeide in de Goudbloemstraat, vlak naast een bibliotheek. Daar ontstond wellicht haar liefde voor boeken want ondertussen schrijft Cecilia romans, theater- en musicalteksten. Niet zomaar romans en teksten want Cecilia heeft een voorliefde voor het Leuvense dialect. Dat gebruikt ze nu ook voor haar coronadagboek dat behoorlijk populair is geworden op Facebook. Cecilia kiest naar eigen zeggen heel bewust voor ‘t Leives. “De liefde voor het Leuvense dialect heb ik nochtans niet van thuis meegekregen. Integendeel, mijn vader was erg gesteld op het algemeen Nederlands. Maar ik schrijf graag in het ‘Leives’ dat ik als een volwaardige taal beschouw”, vertelt Cecilia.

Ik wil mijn dagboek publiceren als een tijdsdocument, met een vertaling ‘in ’t schue Vloms’. Er zijn al contacten met een uitgever Cecilia (74) uit Leuven

“Toen het land in (semi)lockdown ging, besliste ik om een dagboek te beginnen. De korte tekstjes raakten een gevoelige snaar en sloegen al snel aan op Facebook. Ik zoek telkens naar een grappige insteek zodat het positief blijft want ik merk dat mijn stukjes mensen dichter bij elkaar brengen nu fysiek contact niet meer kan. Op die noodlottige vrijdag de dertiende maart (de eerste dag van de coronamaatregelen, nvdr) schreef ik mijn eerste stukje. Ik ben van plan om door te gaan tot het einde van de lockdown. Daarna wil ik mijn dagboek publiceren als een tijdsdocument, met een vertaling ‘in ’t schue Vloms’. Er zijn al contacten met een uitgever.”

King Lear

Aan inspiratie heeft Cecilia alvast geen gebrek. “Dit is een bijzondere tijd die ik nooit zal vergeten”, aldus Cecilia. “Al bij al kan ik vrij goed omgaan met deze situatie. Ik vind de maatregelen niet aangenaam maar ik besef dat we ze moeten naleven om het virus te bedwingen. Langs de andere kant werkt de crisis ook inspirerend. Ik denk dat de meeste kunstenaars dit een interessante periode vinden. Shakespeare schreef zijn meesterwerk ‘King Lear’ toen de pest uitbrak. Zonder corona met de pest of mezelf met Shakespeare te willen vergelijken, natuurlijk.”

Hoewel ik helemaal niet eenzaam ben, heb ik toch al gedroomd dat ik in een lege ruimte sta terwijl niemand naar me omkijkt Cecilia (74) uit Leuven

Toch wordt de 74-jarige Cecilia ook emotioneel geraakt door de corona-epidemie. “Ik vind het vooral verschrikkelijk dat mensen soms alleen moeten sterven. Ook dat je elkaar niet meer mag aanraken en afstand moet houden, doet me pijn. Hoewel ik helemaal niet eenzaam ben, heb ik toch al gedroomd dat ik in een lege ruimte sta terwijl niemand naar me omkijkt. Dus ik ben daar onbewust toch mee bezig. Gelukkig lijkt schrijven het perfecte medicijn tegen eenzaamheid. Onlangs kwam ik tijdens een wandeling een vriendin tegen. Ze zei me dat ze genoot van mijn teksten en dat is natuurlijk fijn om te horen. Veel mensen waar ik lange tijd geen contact meer mee had, reageren nu op mijn stukjes en zo pikken we de draad weer op. Sociale media hebben soms een slechte reputatie maar nu zijn ze de ideale manier om creatief aan de slag te gaan, contacten te onderhouden of verder uit te diepen. Iedereen kan dit op zijn of haar eigen manier. Geloof me!”

Klik hier voor de ‘Leivese corona-momènte’ van Cecilia