CD&V verjongt met Liesbeth Vandermeeren (28) als fractievoorzitter: “Op zijn Liesbeth’s: creatief en lief” Bart Mertens

22 oktober 2019

16u30 0 Leuven Liesbeth Vandermeeren (28) vervangt Johan Geleyns als fractievoorzitter voor CD&V in de Leuvense gemeenteraad. De getalenteerde Vandermeeren wil naar eigen zeggen duidelijkheid brengen over de koers die de partij vaart binnen de coalitie. “Het is onze taak om duidelijk te communiceren over het werk van onze schepenen en over de standpunten van de CD&V-fractie”, zegt de ‘coming lady’ van CD&V Leuven.

CD&V Leuven kondigde voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een verjongingsoperatie aan. Die vertaalde zich meteen in de verkiezingslijsten. Ervaren rotten zoals Herwig Beckers en Erik Vanderheiden –beiden nog schepen in de vorige legislatuur- moesten bijvoorbeeld de mooie plaatsen afstaan aan jong politiek talent. Zo kwam Liesbeth Vandermeeren op plaats 4 terecht en kreeg Karen Vanderstappen plaats 7. Van die laatste jongedame werd sindsdien niet veel meer vernomen op politiek gebied maar Liesbeth Vandermeeren (28) kwam wel in de Leuvense gemeenteraad terecht. Tot op heden was de getalenteerde politica vooral actief in enkele commissies en ontfermde ze zich over Jong CD&V. Daar komt nu verandering want Vandermeeren neemt de fakkel over van fractieleider Johan Geleyns die zopas schepen werd als vervanger van Els Van Hoof die op haar beurt naar het federaal parlement trekt. Het resultaat van die personeelsdans? Een frisse verschijning met de nodige realiteitszin als fractieleider en dan toch de langverwachte verjonging bij CD&V Leuven. Of met andere woorden: de ‘coming lady’ van CD&V Leuven krijgt de kans om zichzelf te bewijzen en begint naar eigen zeggen met veel enthousiasme aan die nieuwe uitdaging.

Personalisme, solidariteit en rentmeesterschap…Het klinkt misschien niet zo sexy maar toch is het de reden waarom ik voor CD&V heb gekozen Liesbeth Vandermeeren, kersvers fractieleider voor CD&V in Leuven

“Oprecht en met een groot hart voor mensen ben ik ondertussen een jaar gemeenteraadslid in Leuven”, vertelt de innemende Liesbeth Vandermeeren. “Stil blijven zitten, is niets voor mij en dat is reden waarom ik in de politiek ben gestapt. Ik luister naar mensen, zoek oplossingen en wil bovenal mensen verbinden. Personalisme, solidariteit en rentmeesterschap…Het klinkt misschien niet zo sexy maar toch is dat de reden waarom ik voor CD&V heb gekozen. Onze partij heeft nood aan meer dynamisme om deze begrippen te vertalen in beleid dat oplossingen biedt voor problemen waar mensen wakker van liggen.”

Mooie en veelbelovende woorden maar hoe gaat Liesbeth Vandermeeren haar voornemens concreet vertalen in haar nieuwe functie als fractievoorzitter? “Een efficiënt werkende fractie communiceert duidelijk over het werk dat de schepenen leveren en de standpunten die we binnen CD&V Leuven innemen. Daar ga ik voor. Ik wil vooral duidelijkheid brengen over de koers die CD&V vaart. De Leuvenaar moet weten wat onze accenten zijn in het huidige bestuur van rood, groen, oranje. Ik wil ook graag het aanspreekpunt zijn om thema’s waar de Leuvenaar van wakker ligt bespreekbaar te maken.”

Ik ben niet vies van een uitdaging en daarom stel ik me kandidaat als voorzitter van Vrouw & Maatschappij Vlaams-Brabant Liesbeth Vandermeeren (28) van CD&V Leuven

De ambitie van de jonge politica blijkt overigens ook uit haar kandidatuur om provinciaal voorzitter te worden van Vrouw & Maatschappij (V&M). “Ook daar wil ik me voor smijten. Ik ben niet vies van een uitdaging en daarom stel ik me kandidaat als voorzitter van Vrouw & Maatschappij Vlaams-Brabant”, vertelt Liesbeth. “Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke vrouwenbeweging van het land en dat is heel bijzonder. Concreet wil ik ervoor zorgen dat dit netwerk van talentvolle vrouwen verder kan groeien. Daar engageer ik me voor en dat op zijn Liesbeth’s: creatief en lief!”