Cash geld gestolen KAR

19 januari 2020

In twee huizen in Kessel-Lo op het Musbergpad en in de Schoolbergenstraat zijn inbrekers er zaterdag met cash geld vandoor gegaan. Ze geraakten telkens binnen via de achterdeur. Naast het cash geld werden er ook juwelen gestolen. De Leuvense politie stelde telkens proces-verbaal op en onderzoekt de zaak verder.