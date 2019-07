Cash geld gestolen uit flat KAR

26 juli 2019

In een appartement in de Hendrik Consciencestraat in Leuven hebben onbekende daders donderdag ingebroken. Omdat er geen braakschade werd vastgesteld, vermoedt de politie dat de bewoner de deur niet op slot had gedaan. De indringers doorzochten enkele kasten en gingen ervandoor met cash geld.