Cash geld gestolen bij kotinbraak

20 september 2019

Een onbekende inbreker heeft van de onachtzaamheid van een 19-jarige kotbewoonster in een pand in de Van ’t Sestichstraat gebruik gemaakt om enkele spullen te stelen. De studente had haar kot verlaten, maar had noch de deur van haar kot noch de centrale toegangsdeur van het pand op slot gedaan. Een onbekende maakte hiervan gebruik om naar binnen te wandelen en er vandoor te gaan met wat geld dat op de kamer werd aantroffen.