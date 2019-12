Cash geld gestolen bij inbraak ADPW

31 december 2019

In een woning in de Voorzorgstraat in Leuven werd zaterdag ingebroken. De daders forceerden een raam aan de achterzijde van het huis om binnen te geraken. De woning werd doorzocht. De buit bestond uit cash geld, voornamelijk buitenlandse valuta.