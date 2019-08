Cash geld gestolen bij inbraak in studio ADPW

14 augustus 2019

In een studio in de Brusselsestraat in Leuven werd dinsdag een inbraak opgemerkt. De bewoonster was na enkele weken afwezigheid terug op haar studio gekomen en merkte op dat de cilinder van de voordeur afgebroken was. De inbrekers hadden binnen alle kasten doorzocht en maakten cash geld buit. De politie werd ter plaatse gevraagd en stelde proces-verbaal op.