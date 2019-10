Cash geld gestolen bij inbraak in Bankstraat ADPW

08 oktober 2019

16u30 0

In een huis in de Bankstraat in Leuven werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken. De inbrekers gingen aan de haal met cash geld en enkele kleinigheden. De bewoners merkten maandagochtend de inbraak op. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.