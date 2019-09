Cash geld en munten gestolen bij woninginbraak ADPW

18 september 2019

Onbekende inbrekers hebben tijdens enkele dagen afwezigheid van de bewoners van een huis in de IJzerenmolenstraat in Heverlee gebruik gemaakt om in te breken. De achterdeur werd opengebroken en vervolgens de ganse woning doorzocht. De buit bestond uit een onbekende hoeveelheid cash geld en enkele verzamelmunten. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.