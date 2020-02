Cash geld en juwelen gestolen ADPW

03 februari 2020

19u01 0

In een huis in de Heidebergstraat in Kessel-Lo werd vrijdagavond ingebroken. De inbrekers klommen naar een slaapkamerraam op de eerste verdieping en braken dit open. Ze doorzochten de woning en gingen aan de haal met cash geld en juwelen. De politie werd verwittigd toen de bewoonster later die avond de inbraak opmerkte en er werd proces-verbaal opgesteld.