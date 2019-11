Cash geld en juwelen gestolen bij inbraak ADPW

15 november 2019

Inbrekers hebben donderdag tijdens de dag ingebroken in een woning in het Wijveld in Wijgmaal. De indringers braken een raampje achteraan het huis open en drongen lang die weg het huis binnen. De woning werd doorzocht. De buit bestond uit juwelen en cash geld.