Cash geld en juwelen gestolen bij inbraak ADPW

23 december 2019

17u36 0

Onbekenden hebben ingebroken in een huis in de Willem Quarrélaan in Kessel-Lo. De feiten werden zondagavond vastgesteld. De indringers pleegden braak op een raam aan de achterzijde van het huis. Vervolgens werd de woonst doorzocht. De buit bestond uit cash geld en juwelen. Ook in een vrijstaande woning in de Losbergenlaan in Kessel-Lo werd ingebroken. Dat gebeurde zondagavond toen de bewoners even weg waren. De ganse woning werd doorzocht, maar er werd schijnbaar geen buit gemaakt.