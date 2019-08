Cash geld en iPhones gestolen bij inbraak ADPW

16 augustus 2019

Op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo werd er in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een huis. De inbrekers braken het slot af van de achterdeur en doorzochten een deel van de woning. Ze gingen aan de haal met cash geld en twee iPhones. De bewoners merkten de inbraak de volgende ochtend op en verwittigden de hulpdiensten. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.