Cash geld en dameshorloge gestolen bij inbraak

23 september 2019

Onbekenden hebben van de afwezigheid van de bewoners van een huis in de Pakenstraat in Heverlee het voorbije weekend gebruik gemaakt om in te breken. De achterdeur werd opengebroken en alle kamers doorzocht. Ook de deur van het tuinhuis werd geforceerd. De indringers gingen er vandoor met een onbekende hoeveelheid cash geld en een dameshorloge.