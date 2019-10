Cash en juwelen gestolen KAR

30 oktober 2019

14u29 0

Onbekenden hebben dinsdag overdag ingebroken in een woning in de Zavelstraat in Kessel-Lo. Een raam aan de achterzijde van de woning werd opengebroken. De hele woning werd vervolgens doorzocht. De buit bestond uit enkele juwelen en cash geld. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.