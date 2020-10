Cartoonist Arnulf huldigt Zuster Jeanne Devos en opvolgster Julie Hendrickx met raamtekening Bart Mertens

12 oktober 2020

15u30 0 Leuven Wereldwijd wordt het personen en organisaties die werken aan een betere wereld moeilijk gemaakt. Daarbij komt de vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk te staan. Ook Jeanne Devos werd al vaak de mond gesnoerd en daarom steekt 11.11.11-comité Leuven haar een hart onder de riem met een raamtekening.

Zuster Jeanne Devos zette zich in India decennialang in voor de rechten van huispersoneel. Tijdens haar strijd kreeg de bekende zuster vaak tegenkanting maar Jeanne zette door tot de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève in 2011 een conventie in het leven riep ter bescherming van huispersoneel. Dankzij Jeannes inzet ontstond in India de National Domestic Workers Movement. Haar werk inspireerde zelfs de oprichting van een internationale vakbond voor huispersoneel. Na een leven lang opkomen voor de verdrukten draagt Jeanne Devos nu de fakkel over aan haar nicht Julie Hendrickx. Zij is de auteur van de succesvolle biografie van Zuster Jeanne Devos (Lannoo, 2019) en ambassadeur van de Indiase beweging in België. “Solidariteit kun je leren, elke dag opnieuw. Het gaat om voorleven en inspireren, tot anderen meestappen en ook geloven dat het kan”, vertelt Julie Hendrickx.

Twee generaties

Cartoonist Arnulf bracht in Leuven ode aan deze twee generaties changemakers met een raamtekening op de trappenhal voor het stadskantoor. Zuster Jeanne Devos en Julie Hendrickx staan geportretteerd met een enthousiaste sliert vrijwilligers en activisten. “De changemakers die wereldwijd risico’s nemen voor solidariteit en rechtvaardigheid staan niet alleen. Honderdduizenden supporters staan achter hen en velen zijn klaar om de fakkel over te nemen. Dat wil ik wel even in de verf zetten. Ik verwerkte ook de lijfspreuk van Zuster Jeanne Devos in de raamtekening: niets is onmogelijk als we het samen doen”, aldus Arnulf.