Carolien (29) wordt Professor Zonnebloem Zonnebloemwedstrijd aan de Norbertuspoort loopt op z'n einde EDLL

25 juli 2019

14u40 0 Leuven Aan de Norbertuspoort in Leuven staan er sinds kort vijf zonnebloemen in volle groei. Abdij van’t Park koppelde aan de zonnebloemen een Facebookwedstrijd. Carolien Hendriks (29) kon raden dat bloem vier als eerste twee meter zou bereiken en mag zich vanaf nu Professor Zonnebloem noemen.

De zonnebloem, of beter gezegd de koningin der zomerbloemen, doet haar naam alle eer aan want ze stijgen tot twee meter en meer. Begin mei werden vier zonnebloemen geplant op de Abdijste. Welke bloem als eerste twee meter zou halen, werd verwerkt in een Facebookwedstrijd. Wie op de juiste bloem gokte en ook nog kon inschatten wanneer die bloem de kaap van twee meter zou overschrijven, viel in de prijzen. Ondertussen is het zover: zonnebloem vier haalde twee meter op 53 dagen. Carolien Hendrinks (29) uit Lovenjoel zat er het dichtste bij en werd dan ook gehuldigd als Professor Zonnebloem. De winnares kreeg van ’t Plukgeluk een boeket duurzaam geteelde zomerbloemen en een pot honing. De bloemenscheutjes kwamen van de Scouts & Gidsen van Heverlee, die de plantjes verkochten met het oog op hun zomerkamp.