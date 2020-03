Carnavalskermis verhuist naar Herbert Hooverplein EDLL

04 maart 2020

13u17 1 Leuven Vanaf zaterdag 7 maart tot en met 18 maart kan jong en oud weer volop genieten van de Carnavalskermis in Leuven. Maar door de werken op het Martelarenplein verhuizen de 14 kermisattracties dit jaar naar het Herbert Hooverplein.

“Omwille van werken op het Martelarenplein moest de Carnavalskermis dit jaar verhuizen”, zegt schepen van evenementen Denise Vandevoort (sp.a). “Maar met het Herbert Hooverplein werd een prima alternatief gevonden”, aldus de schepen. De overvloed aan licht en geluid, die voor de meesten bij het hele kermisgebeuren hoort, is voor anderen een heuse kwelling. Daarom organiseert de stad maandag 9 maart een prikkelarme dag. Dan wordt het geluid tussen 16 uur en 19 uur begrensd tot 50dB, wat vergelijkbaar is met achtergrondmuziek. Er zullen bovendien geen toeters of andere storende geluiden zijn en felle lichten worden gedimd.

“De prikkelarme dag wordt niet alleen voor kinderen of volwassenen met autisme of epilepsie georganiseerd, maar voor iedereen die eens rustig de kermis wil bezoeken en minder prikkels wil. We streven naar een autisme-vriendelijke stad en willen daarom de komende jaren dit concept ook uitrollen naar andere plekken en evenementen”, zegt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie (Groen).