Carl Devlies (CD&V): “Taks op toeristische logies moet voorlopig niet worden betaald” Bart Mertens

30 maart 2020

Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) heeft beslist dat de taks op toeristische logies voorlopig niet betaald moet worden. De facturen waren al vertrokken maar worden dus 'on hold' gezet met goedkeuring van het Leuvense stadsbestuur.

De Leuvense oppositiepartijen pleiten voor bijkomende Leuvense steunmaatregelen voor alle sectoren. Het schrappen of minstens uitstellen van bepaalde taksen is een deel van dat verhaal. Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) geeft aan dat de stad Leuven van plan is om extra maatregelen te nemen maar voorlopig komt de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus op de eerste plaats. “Maar we volgen wel degelijk een tweede spoor met fiscale maatregelen in deze coronacrisis. We hebben nu een taskforce opgericht om een inventaris te maken van de problemen in de verschillende getroffen sectoren. We gaan de mensen niet in de steek laten en wellicht kunnen we in juni een pakket maatregelen goedkeuren op de gemeenteraad. We hebben ook al zaken zoals de terrastaks en de taks op openbare markten ‘on hold’ gezet. De taks op toeristische logies was al de deur uit maar we hebben nu beslist dat die voorlopig niet betaald moet worden.”