Cannabistelers riskeren tot acht jaar cel voor lucratief handeltje Kim Aerts

23 juni 2020

18u18 0 Leuven Voor acht beklaagden zijn in de Leuvense correctionele rechtbank zware straffen gevorderd voor het opzetten van een handel in cannabis. Hoofdbeklaagde D.H. uit Keerbergen riskeert acht jaar cel en een verbeurdverklaring van 1,4 miljoen drugsgeld.

De Keerbergenaar had alles tot in het kleinste detail uitgekiend en was voorbereid op alle mogelijke scenario’s om zich aan de aandacht van de politie te onttrekken. Maar op 10 december 2015 deed een kapot achterlicht D.H. de das om in Boortmeerbeek. Hij werd aan de kant gezet door een politiepatrouille en die ontdekten zakken met knipafval afkomstig van cannabisplanten in zijn auto. Het was de bedoeling om die te droppen langs het kanaal tussen Leuven en Mechelen. Omdat een verkenner van H. voorop reed, werd meteen het vriendinnetje gewaarschuwd. J.H. haalde alle bewijsmateriaal weg uit de villa in Keerbergen en schakelde G.B. in om de zak met belastende stukken te overhandigen aan J.S.

Touwtjes in handen

De politie stootte op cannabisplantages in Itegem (Heist-op-den-Berg), Genk en Beringen. In Itegem, het huurhuis van J.S., ging het om meer dan duizend planten. In Genk werden tweehonderd planten en een halve kilo cannabis in beslag genomen. Volgens het parket was H. de grote organisator en had hij de touwtjes stevig in handen. Vanaf 2013 werd B. - die een schuldenberg had af te lossen - ingeschakeld als goedkope klusjesman. Volgens de procureur ging het om een kweekcyclus van twaalf weken met een wederrechtelijk vermogen van bijna anderhalf miljoen euro voor de drie plantages. H. werd aangewezen als spin in het web en riskeert acht jaar cel en 16.000 euro boete. Johan S. riskeert vijf jaar cel en 12.000 euro boete. Hem werd volgens het parket ook een belangrijke rol toegedicht. Voor de klusjesman werd dezelfde straf gevraagd.

De toenmalige vriendin van H. riskeert twee jaar cel en 8.000 euro boete. De vier andere beklaagden, familie en aanverwanten die mee zorgden voor het witwassen van het geld, riskeren een jaar cel en 4.000 euro boete. De advocaat van H. ontkende dat zijn cliënt de grote speler was. Vonnis in september.