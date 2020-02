Campus Groep T te klein voor Ondernemersdag Bart Mertens

16u00 0 Leuven De Ondernemersdag is bijzonder populair bij bedrijven die willen speuren naar jong ingenieurstalent. Zelfs in die mate dat Campus Groep T te klein is geworden voor het event. Daarom verhuisde de Ondernemersdag voor het eerst naar Sportoase op de Philipssite.

Liefst 150 bedrijven schreven zich in en daarmee was ook de nieuwe locatie helemaal volzet. Campusvoorzitter Koen Eneman is blij met de interesse van het bedrijfsleven. “Onze industrieel ingenieurs zijn duidelijk gegeerd op de arbeidsmarkt en daar is een logische verklaring voor. Naarmate computers en machines alsmaar slimmer worden en effectief taken -lees jobs- overnemen, groeit de vraag naar professionals die deze technologieën kunnen ontwikkelen, implementeren en beheren. En dan kom je onvermijdelijk bij de ingenieurs terecht.”

Internationaal karakter

Professor Eneman ziet ook nog een andere interessante ontwikkeling. “Hoe populair social media, e-recruitment en zoekmachines ook mogen zijn…er gaat niets boven persoonlijk contact. De effectieve matching gebeurt nog altijd face-to-face. Nagenoeg alle bedrijven die deelnemen aan onze online virtuele jobbeurs hebben nog altijd een stand op de ‘reële’ vloer.” Nog dit: de Ondernemersdag is geen Vlaams onderonsje want heel wat multinationals tekenen present. Niet onlogisch als je weet dat de KU Leuven internationaal hoog staat aangeschreven en meer dan 20% van de ingenieursstudenten aan Campus Groep T afkomstig is uit het buitenland.