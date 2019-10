Camelot Europe reageert op beschuldigingen: “Leuven verklaart woningen onterecht onbewoonbaar” Bart Mertens

25 oktober 2019

18u30 0 Leuven ‘De stad Leuven verklaart meer dan 40 woningen onterecht onbewoonbaar’. Dat is de stelling van Camelot Europe nadat er eerder deze week ophef ontstond over appartementen in wijk Lolanden in Kessel-Lo. “Door de aanpassingen van Camelot zijn de woningen zo nodig nog veiliger geworden”, klinkt het.

Camelot Europe kwam afgelopen week in het oog van de storm terecht nadat onder meer Line De Witte (PVDA) de woonsituatie van 51 mensen in wijk Lolanden in Kessel-Lo aankaartte op de gemeenteraad. Volgens De Witte handelde Camelot Europe niet volgens de gemaakte afspraken met Dijledal. Die sociale huisvestingsmaatschappij liet het beheer van appartementen over aan leegstandbeheerder Camelot in afwachting van de afbraak van de wooneenheden. In ruil daarvoor biedt Camelot Europe de appartementen goedkoop en flexibel aan maar volgens Line De Witte loopt er toch één en ander fout. Schepen van Wonen Lies Corneillie liet weten dat de stad Leuven al de nodige stappen had ondernomen en de appartementen zelfs onbewoonbaar liet verklaren.

Camelot Europe heeft alle nodige aanpassingen en verbeteringen uitgevoerd op eigen kosten om veilige bewoning mogelijk te maken

Camelot Europe reageert nu op de beschuldigingen en stelt dat alle punten in het kader van veiligheid in orde zijn in de bewuste appartementen in wijk Lolanden. “Afgelopen week verklaarde de stad Leuven meer dan 40 woningen onbewoonbaar waardoor de 51 bewoners op korte termijn op straat komen staan”, klinkt het. “En dit terwijl uit alle controles die we lieten uitvoeren bewoonbaarheid bleek. Toen Camelot de woningen eerder dit jaar in beheer kreeg van Dijledal werden ze uitgebreid gescand op veiligheidsaspecten. Vervolgens heeft Camelot alle nodige aanpassingen en verbeteringen uitgevoerd op eigen kosten om veilige bewoning mogelijk te maken. Zo beschikken alle appartementen over vernieuwde elektriciteit met aarding. De woningen zijn de afgelopen 40 jaar zonder problemen bewoond geweest en door de aanpassingen van Camelot zo nodig nog veiliger geworden. Ook de brandweer heeft enkele appartementen gecontroleerd. Hieruit kwamen nog een aantal aandachtspunten maar de brandweer was zeker niet negatief over de veiligheid van de woningen. Camelot stond op het punt om de genoemde aandachtspunten aan te pakken en uit te voeren toen het besluit van de stad Leuven viel. Op 20 november komt de brandweer terug op locatie om deze verbeterde punten te controleren. Het gaat hier over punten zoals noodverlichting, signalisatie en rookmelders. Het besluit van de stad Leuven om de appartementen onbewoonbaar te verklaren, verrast ons dan ook ten zeerste.”