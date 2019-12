Cafés zonder bier door blokkade bij AB InBev? “Als ik maandag geen tankbier krijg, stap ik over naar Cristal” EDLL

04 december 2019

15u32 48 Leuven Door de aanhoudende blokkade ligt de productie in drie brouwerijen van AB InBev vandaag stil. Het personeel werd naar huis gestuurd wegens technisch werkloos. Bij café Plaza op de Oude Markt in Leuven werd er vanochtend geen tankbier geleverd en voor hen betekent dat het zoveelste probleem met de Leuvense bierbrouwer. Cafébaas Karim overweegt dan ook om de samenwerking stop te zetten. De directie van AB InBev nodigt de vakbonden nu uit voor een ultiem overleg op vrijdag 6 december.

De blokkade van de vakbondsmilitanten aan de brouwerijen van AB InBev in Leuven, Jupille en Hoegaarden blijft aanhouden. Aanleiding is het mislukken van de cao-onderhandelingen bij de biergigant. Zo eisen de vakbonden meer inkomens- en werkzekerheidsgarantie voor het personeel. AB InBev wijst dan weer op het feit dat sinds 2011 in de brouwerij een regeling geldt waarbij, in geval van vermindering van tewerkstelling, aan de getroffen arbeiders drie jaarsalarissen betaald worden.

Deblokkeren

In de huidige situatie wordt de aanvoer van de grondstoffen verhinderd en kunnen bieren de brouwerijen niet verlaten. Daardoor ligt de productie in de brouwerijen vandaag volledig stil en kunnen de werknemers niet aan de slag. “AB InBev betreurt ten zeerste dat de vakbondsacties van enkelen een verregaande impact hebben op haar werknemers. De werkgever nodigt daarom de vakbonden uit om op vrijdag 6 december samen te zitten voor een ultiem overleg met een duidelijke agenda”, laat de bierbrouwer weten. De voorwaarde blijft wel het deblokkeren van de toegang tot de brouwerijen. De vakbonden overleggen momenteel nog of ze ingaan op het voorstel van de directie om vrijdag aan tafel te gaan.

Volgens de bierbrouwer is er nog voldoende voorraad in de markt, zowel in de horeca als in de supermarkten. Maar Café Plaza op de Oude Markt moest wel al een oplossing zoeken voor hun biervoorraad. Zij kregen vandaag geen tankbier geleverd en hebben nu vaten besteld. Cafébaas Karim is er niet over te spreken. “Je ziet het hé, mijn tank is leeg. Morgen moeten ze vaten leveren in plaats van tankbier, maar je investeert zoveel geld in tankbier en dan moet je vaten verkopen. Ik ben dat gezever kotsbeu bij InBev. Ze moeten hun job doen. Als ik maandag geen Stella tankbier krijg, dan stopt de samenwerking met InBev en stap ik over naar Cristal (als ‘vrije zaak’ heeft Karim een deal met InBev die hij kan opzeggen, red.). En dan wordt het hier een Cristal-café. Zo simpel is het. Ik ben al van 9 uur deze ochtend bezig met oplossingen te zoeken om aan bier te geraken. Ik ben er klaar mee. Zo zijn ze de Plaza kwijt”, reageert Karim.