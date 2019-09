Cafés Den Beiaard en De Leivese Ton schenken cheque aan Jaartallen Bart Mertens

13 september 2019

19u40 2 Leuven De Jaartallen van Leuven sloten zopas het drieluik van hun festivalperiode af met de 46e Speciale Kinderdag Arthur Dewit. Ook de uitbaters van de Leuvense cafés Den Beiaard en De Leivese Ton deden een bijdrage want zij schonken al hun ‘rosse centjes’ weg.

De Mannen en Marrainen van de Jaartallen ontvingen afgelopen woensdag meer dan 350 sociaal en fysiek achtergestelde kinderen en hun begeleiders op Leuven Kermis. Na de rondgang op de kermis werd de kinderen een drankje en een geschenk aangeboden en ontvingen de aanwezige scholen en instellingen in de wandelzaal van het stadhuis een cheque ter waarde van 500 euro. “De financiering van deze onvergetelijke dag komt uit verschillende bronnen, voornamelijk uit evenementen die door de Jaartallen of Marrainen georganiseerd worden”, vertelt François Michiels, voorzitter van de Jaartallen.

750 euro

“Het is niet altijd even gemakkelijk om de nodige fondsen te vergaren maar dit jaar kwam er een gulle gift vanwege twee Leuvense cafés”, vult Herman Roskams van de Jaartallen aan. “De uitbaters van De Leivese Ton in de Bondgenotenlaan en Den Beiaard aan het Ladeuzeplein verzamelen sinds enkele jaren ‘rosse centjes’ die ze elk jaar aan een goed doel schenken. Deze keer viel de eer te beurt aan de Speciale Kinderdag Arthur Dewit en werd een bedrag van 750 euro aan het Koninklijk Verbond der Jaartallen overhandigd. Hun bijdrage is een welgekomen aanvulling op de jaarlijkse zoektocht naar financiële middelen die we graag gebruiken om honderden kinderen gelukkig te maken op de Speciale Kinderdag Arthur Dewit.”