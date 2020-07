Cafébazen applaudisseren voor klanten op de Oude Markt: “Hen bedanken voor de steun in moeilijke tijden” Joris Smets

19 juli 2020

01u50 16 Leuven In de nacht van zaterdag op zondag, net voor sluitingsuur, weerklonk er een luid applaus op de Oude Markt in Leuven. De cafébazen bedankten zo alle klanten voor de voorbije weken en deelden gratis bonnetjes uit voor een volgend bezoek. “Een positief signaal geven vinden we belangrijk”, zegt Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt. “Toch moeten we de vinger aan de pols houden.”



Een mooi zicht de voorbije nacht in Leuven: verschillende cafébazen kwamen buiten om te applaudisseren voor een Oude Markt die vol zat met tevreden klanten. Sinds de heropening gaat het goed: de terrasjes lopen vlot vol, er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden en het sluitingsuur wordt gerespecteerd door cafébazen en klanten. “Het was niet evident, maar het is heel fijn dat de klanten hun weg hebben teruggevonden naar de terrasjes”, zegt Erik De Rop. “Alles verloopt heel goed en we vonden het belangrijk om hen daarvoor te bedanken. Het idee voor dit initiatief kwam van de cafébazen zelf en alle klanten krijgen een bonnetje dat ze bij een volgend bezoek kunnen gebruiken.”

Op de Oude Markt houdt iedereen zich heel goed aan de coronamaatregelen. Zowel de cafébazen als de klanten weten hoe belangrijk dat is. Erik De Rop

Coronacijfers

Positief nieuws dus. Toch gaan de coronacijfers weer in stijgende lijn en dat kan wel eens voor problemen gaan zorgen voor sommige sectoren. “Op de Oude Markt houdt iedereen zich heel goed aan de coronamaatregelen”, stelt Erik De Rop. “Zowel de cafébazen als de klanten weten hoe belangrijk dat is. Daarom zijn er ook nog geen noemenswaardige incidenten geweest. De cijfers gaan inderdaad weer in stijgende lijn. Het wordt afwachten en heel alert blijven. We blijven ervoor zorgen dat de horeca de regels zo goed mogelijk blijft respecteren. Bij strengere maatregelen de cafés weer sluiten lijkt mij zeker en vast geen goed idee. Het gaat goed bij ons en het is belangrijk dat de mensen, weliswaar op een veilige manier, kunnen buitenkomen en genieten.”