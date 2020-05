Cafébaas Ronny Van Nieuwenhuyse van De Leivese Ton twijfelt over heropening: “Hoe pas je strenge maatregelen toe in een volkscafé? Onmogelijk!” Bart Mertens

29 mei 2020

18u25 16 Leuven Achter de schermen wordt er gesproken over de heropening van de cafés, maar daar zullen strenge voorwaarden aan gekoppeld worden door de Nationale Veiligheidsraad. Bij de Leuvense volkscafés zit de angst er goed in want de uitbaters vrezen dat ze niet aan de voorwaarden kunnen voldoen. Afstand houden is een groot probleem, vooral in de kleinere zaken. “Met alles wat er nu op de tafel ligt, hou ik De Leivese Ton voorlopig gesloten”, zegt cafébaas Ronny Van Nieuwenhuyse.

Mag de horeca de draad oppikken vanaf 8 juni? Vooral de uitbaters van cafés wachten met veel ongeduld op het oordeel van de Nationale Veiligheidsraad over de kwestie. Feit is dat de coronacijfers de komende dagen niet mogen stijgen en dat er strenge voorwaarden verbonden zullen worden aan een heropening. Van voldoende afstand houden tot sluiten om 23 of 24 uur. Een vetpot zal het niet worden, maar alles is beter dan een gesloten deur na twee maanden zonder inkomsten. Voor heel wat horecazaken is het lang niet evident om zich aan te passen aan de voorwaarden, maar mits enige creativiteit lukt het nog wel. Uitzondering op de regel zijn de volkscafés, niet zelden kleinere zaken waar mensen graag gezellig aan de toog hangen met vrienden en kennissen. Veel uitbaters van volkscafés vrezen dat zij noodgedwongen uit de boot zullen vallen omdat ze simpelweg niet aan de opgelegde voorwaarden kunnen voldoen.

Zijden draadje

Volkscafé De Leivese Ton in de Bondgenotenlaan in Leuven is een van de zaken waar de mogelijke heropening aan een zijden draadje hangt. Toen Ronny Van Nieuwenhuyse in mei 2016 volkscafé De Ton overnam, had hij één doel voor ogen: mensen bij elkaar brengen aan een gezellige toog, met De Leivese Ton als nieuwe naam voor de zaak. In dat opzet slaagde Ronny wonderwel, samen met zijn wederhelft Manuela Thomas zette hij De Leivese Ton op de kaart in het Leuvense horecaleven. Elke ochtend om 8 uur open en het duurde nooit lang vooraleer de eerste klanten zich aandienden. En niet zelden bleven ze ook tot een stuk in de avond. De corona-epidemie maakte een einde aan dat cafégeluk en uitbater Ronny vreest dat de periode van sluiting nog wel even zou kunnen duren.

Hoe kan je dergelijke maatregelen handhaven in een volkscafé? Moet ik scheidsrechter spelen en gele en rode kaarten trekken? Ronny Van Nieuwenhuyse van De Leivese Ton

“Ik wacht nog even af om definitief te beslissen, maar onder de strenge voorwaarden waarvan nu sprake is, kan ik De Leivese Ton simpelweg niet heropenen”, vertelt Ronny. “Hoe kan je dergelijke maatregelen – zoals afstand houden - handhaven in een volkscafé? Moet ik scheidsrechter spelen en gele en rode kaarten trekken? Het is niet evident om je vaste klanten tot de orde te roepen en de kans om klanten te verliezen, is dan ook groot. De mensen komen naar De Leivese Ton om andere mensen te ontmoeten in een gezellige omgeving, niet om afgezonderd te worden aan een tafeltje. De krant gaat hier van hand tot hand in de ochtend. Dat zal niet meer mogen. Aan de toog zitten, zal niet mogen. Buiten even een sigaret gaan roken, mag ook niet meer. Onder dergelijke voorwaarden zie ik het niet zitten om nu al te heropenen en wacht ik liever de volgende versoepelingen af. Trouwens, wat zal er allemaal weer veranderd zijn tegen 8 juni? Ik wacht op de communicatie van de Nationale Veiligheidsraad, maar ik zie het niet zitten om de deur open te doen onder zo’n strenge voorwaarden.”