Cafébaas Igor Van Driessche pleit voor sluitingsuur in Leuven. Burgemeester Ridouani (sp.a): "Geen zaligmakende oplossing"

12 augustus 2019

Igor Van Driessche, cafébaas van 't Archief, pleit voor een sluitingsuur in Leuven. "4 uur op weekdagen en 4 uur of zelfs 3 uur tijdens het weekend", klinkt het. Van Driessche komt met dat pleidooi nadat videobeelden van een zwaar incident stof deden opwaaien op de Oude Markt én in de Leuvense politiek. Burgemeester Ridouani is vastberaden om amokmakers streng aan te pakken, maar spreekt zich nog niet uit over een sluitingsuur.

De videobeelden van een zwaar incident op de Oude Markt, waarbij een man hard tegen het hoofd wordt getrapt, blijven nazinderen in de Leuvense horeca. Gespreksonderwerp nummer één zeg maar en dat is ook het geval in de Leuvense politiek en bij de politie. Nog deze week is er een overleg gepland met alle betrokken partners, maar in de marge van die vergadering lanceert cafébaas Igor Van Driessche van ’t Archief een opmerkelijk voorstel: een sluitingsuur. Dat kwam in het verleden al eens boven water drijven, maar toen kwam het vanuit de politiek en wel van toenmalig burgemeester Louis Tobback (sp.a). Het kwam er uiteindelijk niet omdat er geen draagvlak te vinden was, niet in de politiek en niet bij de cafébazen op de Oude Markt. Dat Van Driessche als uitbater van een horecazaak in een zijstraat van de Oude Markt nu opnieuw met een sluitingsuur komt aanwaaien, is dus des te opmerkelijker.

Voor portiers en politiemensen is het niet evident meer want er staat altijd wel iemand klaar om hun interventies te filmen Igor Van Driessche van café ‘t Archief

“Het moet me in de eerste plaats van het hart dat het hypocriet is van sommige politici die de videobeelden van dat incident gebruiken om hun populariteit aan te zwengelen. Incidenten zijn van alle tijden in een uitgaanscentrum en vroeger was het volgens mij nog erger, maar de wereld is wel veranderd door de sociale media”, aldus Igor Van Driessche. “Voor portiers en politiemensen is het niet evident meer, want er staat altijd wel iemand klaar om hun interventies te filmen en hen vervolgens in diskrediet te brengen op het internet. En dat terwijl ze vaak perfect volgens de regels hun job doen. Persoonlijk vind ik dat het debat over een sluitingsuur in Leuven heropend moet worden, want het merendeel van de incidenten gebeuren in de late uurtjes. Mijn voorstel? Sluiten om 4 uur op weekdagen en in het weekend zelfs om 3 uur, al is 4 uur ook een optie. Op die manier zet je de amokmakers die uit andere steden komen ‘droog’, want nu blijven ze hangen en helaas soms ook amok maken tot de eerste trein weer vertrekt. Ik vind wel dat het mogelijk moet zijn voor enkele zaken om later open te blijven met een speciale vergunning, bijvoorbeeld gekoppeld aan een lagere decibellimiet. Ik denk bijvoorbeeld aan café Revue waar veel horecapersoneel nog iets gaat drinken om te bekomen van hun shift.”

Vzw Oude Markt

Het blijft maar de vraag of het voorstel van Igor Van Driessche in goede aarde zal vallen op de Oude Markt. Volgens Van Driessche heeft hij alvast medestanders. Vzw Oude Markt spreekt zich voorlopig niet uit over een sluitingsuur. “We wachten het overleg af met de stad en met de politie. Als er een meerderheid zou zijn voor een sluitingsuur dan is dat bespreekbaar maar we willen zeker niet ‘snel snel’ beslissingen nemen zonder goed na te denken”, aldus voorzitter Erik De Rop.

Eén ding is zeker: er is in Leuven geen plaats voor amokmakers. We gaan ze aanpakken Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Ook burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) springt niet meteen op de trein van een sluitingsuur. “Het is geen zaligmakende oplossing voor de problematiek”, klinkt het. “Het is juist dat de incidenten toenemen naarmate de ochtend nadert, maar ik wil amokmakers aanpakken op elk uur van de nacht. In Leuven is geen plaats voor amokmakers. En ik wil de feestende mensen die het goed menen niet afstraffen met een sluitingsuur omdat enkele amokmakers over de schreef gaan. Leuven heeft een bruisend uitgaansleven en dat moet zo blijven. Het is wel goed dat de cafébazen mee nadenken over maatregelen om de veiligheid te verhogen. We gaan nu samen rond de tafel zitten en bekijken welke extra maatregelen er genomen kunnen worden op korte en op lange termijn. Ik ga weldoordacht te werk, in samenspraak met alle betrokken partners. Over een sluitingsuur spreek ik me nog niet uit. Nogmaals, ik benadruk dat het onaanvaardbaar is dat amokmakers zowel bezoekers van de Oude Markt als de politie viseren. En die amokmakers gaan we aanpakken, want voor hen is er geen plaats in onze stad.”