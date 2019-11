Café Van de Velde in Bib Leuven sluit vanaf december. “Maar we zoeken naar nieuwe invulling”, zegt schepen Vandevoort (sp.a) Bart Mertens

25 november 2019

20u00 0 Leuven Slecht nieuws voor café Van de Velde in Bib Leuven. Vanaf december blijft de deur gesloten en wel omdat de overeenkomst met de uitbater vroegtijdig wordt beëindigd met een minnelijke schikking. “Op vraag van de huidige uitbater”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “We zijn op zoek naar een nieuwe invulling maar die zal pas concreet vorm krijgen na de werkzaamheden in gebouw Tweebronnen.”

“Vanaf 1/12/2019 gaat café Van de Velde definitief sluiten. We hopen onze klanten nog terug te zien om hen te bedanken.” Die boodschap staat te lezen aan de ingang van Bib Leuven in Tweebronnen waar de horecazaak is gevestigd. De aankondiging lokte meteen hevige reacties uit op Facebook want café Van de Velde is populair bij heel wat Leuvenaars en in het bijzonder bij de trouwe bezoekers van de bibliotheek. “Vreselijk nieuws! Ik teken de petitie graag. Absoluut een plek om te koesteren en heel geliefd bij jonge ouders. Dit zou echt een groot verlies zijn”, aldus één van de ontgoochelde reacties. Ook voormalig gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) liet van zich horen op de sociale media. “Het zou zeer spijtig zijn moest het café verdwijnen!”

AB InBev

Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) stelt Luc Ponsaerts en de andere bezorgde Leuvenaars meteen gerust maar kan voorlopig ook geen uitsluitsel geven over wat er precies zal gebeuren met café Van de Velde in Bib Leuven. “Het is juist dat de deur van het café sluit vanaf december”, klinkt het. “De huidige uitbater nam het contract over van de vorige uitbater en maakt op zijn eigen vraag vroegtijdig een einde aan de uitbating. Normaal gesproken zou de termijn eind dit jaar eindigen maar ook AB InBev wil geen vernieuwing met de huidige uitbater. Er werd een minnelijke schikking getroffen met AB InBev. Over de exacte reden van de vroegtijdige beëindiging van de uitbating kan ik niet in detail gaan maar ik kan wel zeggen dat het Leuvense stadsbestuur bekijkt wat de toekomstige invulling kan worden voor café Van de Velde.”

We bekijken op welke manier we een nieuwe ontmoetingsplek kunnen creëren die aansluit bij de activiteiten van de bib en andere culturele activiteiten Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a)

Momenteel is het dus nog niet 100 % zeker of er opnieuw een café de deuren zal openen in de toekomst maar het Leuvense stadsbestuur wil graag die richting uit. “Momenteel zijn we bezig met broodnodige werkzaamheden in gebouw Tweebronnen waar Bib Leuven is gevestigd”, legt schepen Vandevoort uit. “Ook in de ruimte van het café zullen er verbeteringen worden gedaan. Ondertussen bekijken we op welke manier we een nieuwe ontmoetingsplek kunnen creëren die mooi aansluit bij de activiteiten van de bib en andere culturele activiteiten in gebouw Tweebronnen. Het verleden bewijst dat het kan want toen Pieter Brouwers café Van de Velde nog uitbaatte, was er sprake van een mooie samenwerking. Tentoonstellingen van lokale artiesten bijvoorbeeld maar ook andere activiteiten die bijdroegen aan de wisselwerking tussen Bib Leuven en café Van de Velde. We willen opnieuw naar zo’n samenwerking evolueren maar een heel concreet project is er voorlopig nog niet. Ik kan wel met zekerheid zeggen dat de ontmoetingsplek niet zal verdwijnen in gebouw Tweebronnen. We willen ook werk maken van de binnenkoer want ook daar zijn vele mogelijkheden om meer ontmoeting te creëren in onze stad. Het komt in orde maar we zullen pas na de werkzaamheden totale duidelijkheid krijgen”, besluit schepen Denise Vandevoort (sp.a).