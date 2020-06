Café ’t Werrek in Wijgmaal opent zondagnacht om een over twaalf: “Dat wordt een uurtje stijf doordrinken” Kim Aerts

06 juni 2020

17u06 1 Leuven Om klokslag een over twaalf stroomt er zondagnacht opnieuw bier door de leidingen van café ’t Werrek in Wijgmaal. “Iedereen staat te popelen om een pils van het vat te drinken. Dat wordt dus een uurtje stijf doordrinken”, kijkt cafébaas Arne Mortelmans reikhalzend uit naar de heropening.

Noem het een korte generale repetitie voor wat komen zal. Bij café ’t Werrek zal er geen seconde cafévertier verloren gaan nu de horeca opnieuw open mag. “Tot maandag overdag wachten om open te gaan, was geen optie. Iedereen wil een vers schuimende kraag aan zijn lippen zetten. We zullen maar een uurtje open zijn, want om vijf voor een wordt de laatste pint getapt en moet iedereen buiten. De eerste dag wil ik natuurlijk geen risico’s pakken of de buren op stang jagen”, zegt Mortelmans.

Twaalf tafels

“De tafels positioneren was een puzzelwerkje. Ik heb er twaalf kunnen zetten, van twee tot acht personen. Het is wel de bedoeling dat iedereen reserveert, en liefst met minimum vier personen van dezelfde bubbel. Als hier twaalf man apart binnenkomt en die nemen elk een tafel in, daar heeft niemand iets aan. Ik hoop zondagnacht een dertigtal klanten te kunnen ontvangen. Voor een tafel van tien is er alvast een reservering binnen gelopen. We zullen met twee achter de toog staan en het terras opent pas maandag overdag als het weer het toelaat”, benadrukt de cafébaas.

Duurder pintje

De prijzen in zijn kroeg zullen wel met tien cent opslagen. Een pintje kost er vanaf nu 2,30 euro in plaats van 2,20 euro. “Alles wordt arbeidsintensiever. Als een groep vertrekt moeten de tafels en stoelen ontsmet worden en die producten kosten geld. Of bijvoorbeeld het reinigen van de glazen met heet water. De vraag is natuurlijk hoe de klanten gaan reageren. Willen ze liever van een flesje drinken of kiezen ze toch voor een glas. Ook om eten te serveren, kijk ik nog even de kat uit de boom.”