Café Plaza heeft terug tankbier van... AB InBev EDLL

05 december 2019

11u32 0 Leuven De vakbondsblokkades aan de brouwerijen van AB InBev in Leuven, Jupille en Hoegaarden zijn - op bevel van de rechter - opgeheven. Dat betekent dat het bier terug naar buiten kan. Dan toch geen Cristal voor café Plaza op de Oude Markt in Leuven, want ook daar werd vanochtend opnieuw Stella tankbier geleverd.

Een Leuvense rechter besliste op eenzijdig verzoekschrift van AB InBev dat de blokkades aan de brouwerijen moesten opgeheven worden. Goed nieuws dus voor de cafés en supermarkten, die tot gisteren dreigden zonder bier te vallen. Ook in café Plaza op de Oude Markt in Leuven werd vanochtend opnieuw Stella tankbier geleverd. Cafébaas Karim overwoog gisteren nog om de samenwerking met de Leuvense bierbrouwer stop te zetten en over te schakelen naar Cristal, na het voor hem zoveelste conflict. Als reactie daarop stuurde AB InBev gisterenavond prompt twee hoge vertegenwoordigers naar Café Plaza. “Na een positief gesprek en omdat er vandaag terug Stella tankbier is geleverd, blijft de samenwerking doorgaan”, bevestigt de cafébaas.