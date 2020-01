Café Komeet op Oude Markt in Leuven sluit deuren Bart Mertens

13 januari 2020

15u40 0 Leuven De Oude Markt in Leuven verliest binnenkort een vaste waarde. Café Komeet sluit de deuren. “Ik ben op het punt gekomen dat het niet meer gaat. Horeca is onleefbaar geworden”, zegt uitbater Kenan Cakar.

Café Komeet is al twintig jaar een vaste waarde op de Oude Markt in Leuven. Daar komt binnenkort een einde aan want huidig uitbater Kenan Cakar heeft besloten om de handdoek in de ring te gooien. “Na 13 jaar onder mijn leiding ben ik op het punt gekomen dat het niet meer gaat en sluit ik met pijn in mijn hart de deuren. De tijd, de energie en het enthousiasme dat ik al die jaren heb gegeven, is niet meer in evenwicht. De laatste jaren zijn de kosten en de lasten hoger en hoger geworden...Horeca is helaas onleefbaar geworden. Ik wil de trouwe klanten nog bedanken en ook mijn collega’s van andere zaken op de Oude Markt voor de jarenlange goede samenwerking.”