Buurvrouw betrapt inbrekers met bivakmutsen aan auto ADPW

15 augustus 2019

Twee inbrekers probeerden in de nacht van woensdag op donderdag een auto open te breken in de Jan Van Bouwelstraat in Kessel-Lo. Ze trokken echter de aandacht van een buurvrouw die niet kon slapen. Ze opende haar raam om te kijken wat er aan de hand was en zag twee mannen met bivakmutsen aan de auto van haar buurman prutsen. Ze riep naar het tweetal waardoor ze meteen de vlucht namen. Daarna werd de politie gebeld. Een zoekactie in de buurt leverde niets meer op. De eigenaar van de auto werd verwittigd en de politie stelde proces-verbaal op.