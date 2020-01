Buurtwerk ’t Lampeke wordt UiTPAS-partner 2019. “Drie jaar na de lancering klokken we af op 15.597 passen”, zeg schepen Denise Vandevoort (sp.a) Bart Mertens

31 januari 2020

19u30 2 Leuven Op 27 januari 2017 werd de eerste Leuvense UiTPAS uitgereikt aan toenmalig burgemeester Louis Tobback. Exact drie jaar na de lancering klokt Leuven af op 15.597 passen. “Dat zijn mooie cijfers”, vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “En die hebben we te danken aan alle UiTPAS-partners zoals bijvoorbeeld Buurtwerk ’t Lampeke.”

Voor wie de UiTPAS nog niet zou kennen: het gaat om een voordelen- en kortingskaart om deelname aan het vrijetijdsleven te stimuleren in Leuven. Van een korting bij 30CC tot een gratis zwembeurt. Leuven heeft ondertussen 90 UiTPAS-partners en dat is net geen verdubbeling tegenover vorig jaar. Het afgelopen jaar werd dan ook intensief ingezet op de aansluiting van sportverenigingen met enkele mooie voordelen als resultaat. Mensen met een kansenstatuut kunnen bijvoorbeeld een abonnement bij OHL kopen met 80% korting. “De succesformule van UiTPAS zit in de samenwerking. We gaan aan de slag met een sterk merk dat op vele plekken in Vlaanderen weerklinkt dankzij het UiTnetwerk”, zegt kersvers UiTPAScoördinator Mathilde Vriens.

Unaniem

Eén van de organisaties die veel tijd en energie investeren in de UiTPAS is buurtwerk ’t Lampeke uit de Ridderbuurt. Getuige daarvan is ook Marijke die vaak langskomt in ’t Lampeke. “Uit mezelf ga ik niet gemakkelijk naar een voorstelling maar met de 80 % korting en de uitleg van ‘t Lampeke lukt dit me wel.” Schepen Denise Vandevoort (sp.a) vindt het dan ook helemaal terecht dat ’t Lampeke unaniem werd uitgeroepen tot UiTPAS-partner 2019. “Een blijk van waardering voor hun niet aflatende inspanning om ‘iedereen UiT in Leuven’ te krijgen!”

Nog dit: in totaal zijn er 15.597 Leuvense UiTPASSEN in omloop waarvan er 10.589 worden gebruikt door mensen in armoede. De stad betaalde in 2019 64.081 euro terug aan de UiTPASpartners. Leuven is één van de 47 Vlaamse steden en gemeenten die een UiTPAS aanbiedt en voorlopig nog de enigste in Vlaams-Brabant.