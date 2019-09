Buurtmoestuin De Braem bestaat vijf jaar Bart Mertens

25 september 2019

17u19 3 Leuven Buurtmoestuin De Braem blaast vijf verjaardagskaarsjes uit. Schepen van Wijkwerking Bieke Verlinden (sp.a) organiseerde samen met buurtcentrum Sint-Maartensdal en Freinetschool De Zevensprong een klein feestje om dat te vieren.

In 2014 kregen Buurtcentrum Sint-Maartensdal en Freinetschool De Zevensprong samen het idee om een buurtmoestuin op te starten in Sint-Maartensdal. “Via Kom op voor je Wijk, het project waarmee de stad Leuven ideeën en dromen van buurten helpt realiseren, kreeg hun plan de nodige ondersteuning en expertise. De buurtmoestuin groeide al snel uit tot een originele, groene ontmoetingsplek voor jong en oud”, klinkt het. De bezoekers van het verjaardagsfeestje konden ontdekken welke lekkere dingen er zoal worden geoogst in buurtmoestuin De Braem en kregen uiteraard lekkere hapjes uit de tuin.