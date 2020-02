Buurtcomité Naamsestraat krijgt steun van Luc Ponsaerts (Open Vld) voor betere voetpaden: “Als je minder mobiel bent, is Leuven helemaal geen pretje” Bart Mertens

25 februari 2020

17u54 1 Leuven Te hoge stoepen en verzakkingen in het voetpad…dat is anno 2020 de situatie in de Naamsestraat in Leuven. Buurtcomité Naamsestraat pleit voor dringende actie maar het stadsbestuur bevestigde al dat een heraanleg pas ten vroegste voor 2023 zal zijn. Ondertussen steunt ook Luc Ponsaerts (Open Vld) het protest. “Alle begrip. Als je minder mobiel bent –zoals ikzelf onlangs- is het geen pretje”, klinkt het.

De Naamsestraat in Leuven heeft al een hele tijd een slechte reputatie als het over toegankelijkheid gaat. Smalle stoepen, te hoge stoepen, foutgeparkeerde fietsen die de doorgang versperren, verzakkingen in het voetpad…Kortom, tijd voor actie volgens buurtcomité Naamsestraat. Zo liet Trees Raemaekers van het buurtcomité laatst nog optekenen dat de straat gevaarlijke situaties oplevert voor bijvoorbeeld mensen met een rollator. En het drukke bus- en fietsverkeer maakt de risicosituaties enkel groter. “Wij komen als buurtcomité op voor de oudere inwoners van de Naamsestraat. Het is tijd dat er veilige oversteekplaatsen komen en dat er werk wordt gemaakt van veilige stoepen”, klinkt het eens te meer want het is niet de eerste keer dat de Naamsestraat ter sprake komt in het Stadskantoor.

2023

Het Leuvense stadbestuur bevestigt dat er al gesprekken zijn geweest met het buurtcomité maar kan geen concrete belofte doen op korte termijn. “We zijn ons bewust van de problematiek”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Er moet iets gebeuren en we zijn ook van plan om iets te ondernemen.” Helaas zal er pas ten vroegste in 2023 een heraanleg kunnen gebeuren in de Naamsestraat.

Een fatsoenlijke straat met verzorgde voetpaden is een basisrecht voor elke Leuvenaar Luc Ponsaerts (Open VLd)

Ondertussen krijgt buurtcomité Naamsestraat de steun van voormalig gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) die afgelopen maandag zijn comeback had kunnen maken ter vervanging van Rik Daems. Hij liet die eer echter aan jong talent Alexandra Roumans, al betekent dat niet dat Ponsaerts zijn politiek engagement laat varen. Met een statement over de Naamsestraat voert hij meteen de daad bij het woord.

“Alle begrip voor de bekommernissen van het buurtcomité in de Naamsestraat”, klinkt het. “Als je minder mobiel bent, is Leuven helemaal geen pretje. Voetpaden liggen er lamentabel bij: ze zijn verzakt, hellen naar beneden, zijn soms veel te smal en staan dikwijls vol met achtergelaten en/of verkeerd geparkeerde fietsen. Iemand die jong en goed te been is zal zich daar minder aan storen maar als je dat niet bent -zoals ik onlangs- dan is dit bijzonder jammer. Een fatsoenlijke straat met verzorgde voetpaden is een basisrecht voor elke Leuvenaar. De Naamsestraat is overigens geen gewone straat. Het zou een aantrekkelijke ‘allee’ kunnen zijn met bijzondere aandacht voor ons universitair en historisch erfgoed. Nergens in dit land vind je een straat met zoveel architecturale pareltjes. Als Leuvenaar ben ik trots op deze straat maar tegelijk ben ik triest omdat het prachtige dat deze straat biedt niet wordt omkaderd door een aantrekkelijke en inspiratievolle inrichting van de publieke ruimte. Accentverlichting zou ‘s avonds en ‘s nachts niet enkel de belevingswaarde maar ook het veiligheidsgevoel kunnen verhogen maar laat ons vooral beginnen met toegankelijke voetpaden.”