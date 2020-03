Buurtcomité Celestijnenlaan bezorgd over Ringtracé. Stadsbestuur reageert: “Nieuwe studie moet duidelijkheid brengen over onteigeningen” Bart Mertens

30 maart 2020

19u00 0 Leuven Buurtcomité Celestijnenlaan vreest dat het stadsbestuur het dossier over het Ringtracé zonder verder overleg zal doorduwen tijdens de coronacrisis. Vooral de noodzakelijke onteigeningen voor de aanleg van het tracé voor de (tram)bus baart heel wat buurtbewoners zorgen. Het Leuvense stadsbestuur zet het dossier weliswaar niet ‘on hold’ maar doet dat naar eigen zeggen om weloverwogen redenen. “We zouden 15,5 miljoen euro subsidie kunnen verliezen”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Bezorgde buurtbewoners van de Celestijnenlaan in Heverlee bestelden eind februari al zwarte vlaggen tegen het geplande Ringtracé. Bedoeling is om het openbaar vervoer te verbeteren in de omgeving van het wetenschapspark, onder meer met een tracé voor een nieuwe (tram)bus. De buurtbewoners zijn niet tegen een verbeterde mobiliteit maar vrezen dat de Celestijnenlaan wel eens de “Bondgenotenlaan van de toekomst” zou kunnen worden in de toekomst. Lees: veel teveel busverkeer. Over dat aspect van het Ringtracé keerde de rust al een beetje terug bij de buurt nadat de stad Leuven in overleg ging met De Lijn. Er zullen geen 28 bussen per uur passeren maar slechts 12. Toch blijft het buurtcomité bezorgd want wat met de noodzakelijke onteigeningen van de voortuinen?

Nieuwe studie

“Daarover bestaan nog vraagtekens”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). “Hoeveel onteigeningen? Welke voortuinen? Dat is momenteel nog niet duidelijk. De eerste studie die werd uitgevoerd door BUUR was eerder een globale studie. We bestellen nu een nieuwe studie om antwoorden te krijgen op de vragen die nog openstaan in het dossier. Het is wel zo dat er onteigeningen moeten gebeuren want ze zijn noodzakelijk om voldoende brede voet- en fietspaden aan te leggen in de heraangelegde Celestijnenlaan. Momenteel zijn de voetpaden te smal en ook de fietspaden voldoen niet aan de moderne normen.”

De coronamaatregelen maken overleg tijdelijk onmogelijk maar we pikken die draad terug op Schepen Dirk Vansina (CD&V)

De protesterende buurtbewoners vrezen nu dat de stad Leuven het dossier snel wil doorduwen zonder bijkomend overleg want in coronatijden is het nu eenmaal onmogelijk om een buurtvergadering te organiseren. Fysiek mag het niet en digitaal leent videoconferencing zich niet tot overleg met veel mensen. “Het is absoluut niet zo dat we de corona-epidemie nu ‘misbruiken’ om nieuwe stappen te zetten in het dossier”, zegt schepen Vansina. “We hebben al herhaaldelijk met de buurtbewoners gesproken en we zullen dat blijven doen. De coronamaatregelen maken overleg tijdelijk onmogelijk maar we pikken die draad terug op. We zetten het dossier niet helemaal ‘on hold’ want dat zou onverstandig zijn gezien de subsidie van 15,5 miljoen euro gelinkt is aan een timing. Maar de buurt mag gerust zijn…Het enige wat nu wordt beslist, is de nieuwe studie om duidelijkheid te brengen over de noodzakelijke onteigeningen. En we blijven in overleg met de mensen van zodra het opnieuw kan en mag van de federale overheid.”