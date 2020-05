Buurtbossen krijgen tijdelijke omheining om beter te groeien Bart Mertens

19 mei 2020

11u00 0 Leuven Stad Leuven plantte midden maart twee buurtbossen aan de Desiré Mellaertsstraat en aan het Lemmekesveld. Sinds deze week staan er infoborden bij de bossen waarin de stad vraagt om voorlopig buiten de tijdelijke omheiningen te blijven zodat de bomen en de planten beter kunnen groeien.

Met de buurtbossen zet de stad Leuven in op een gezonde en groene omgeving in de omgeving van woonbuurten. Ze betrekt daarbij de buurtbewoners, jeugdverenigingen en scholen uit de buurt. Daarom nodigde de stad begin maart iedereen uit om mee te werken op een plantdag maar die kon door de lockdown niet doorgaan. Schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a) verzekert dat de draad terug wordt opgepikt als de tijd daarvoor rijp is. “We bekijken wat we kunnen doen om deze buurtbossen achteraf in te wijden”, klinkt het. “Deze twee buurtbossen zijn trouwens nog maar het begin. De stad Leuven blijft zoeken naar locaties om bijkomende buurtbossen te planten. De twee buurtbossen aan de Desiré Mellaertsstraat en aan het Lemmekesveld worden nu omheind zodat ze goed kunnen groeien. We vragen aan de mensen om buiten die afbakening te blijven. Langs de bossen en over de paadjes wandelen mag uiteraard wel.