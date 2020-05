Buurtbewoners organiseren wekelijks dakfestival: “Studenten leren kennen waar ik nog nooit mee had gesproken” EDLL

22 mei 2020

17u13 0 Leuven De buurtbewoners van de Bayostraat in Leuven organiseren wekelijks een dakfestival met muziekconcerten. ‘Gardenia Sessions’ noemen ze het. “Hoewel we fysiek van elkaar gescheiden blijven, zorgt het initiatief voor meer verbinding in onze buurt”, klinkt het.

Een tuinfestival in de Bayostraat en omgeving: een wild idee van vijf jaar geleden werd tijdens corona werkelijkheid. Rik Willems, bewoner van de Bayostraat vertelt hoe het allemaal begon. “Bij het begin van de lockdown dacht ik plots terug aan een zotte inval tijdens een speelstraat: een festival in onze tuinen - of beter gezegd op onze daken”. Ideaal concept om uit te werken in tijden van corona, dachten ook muzikale buurtbewoners Toon Peeters en Bart Wouters. “Ze waren meteen enthousiast en niet lang nadien was onze eerste ‘Gardenia Session’ een feit. Toon en Bart zorgen voor zang en gitaar en ik ben - zonder ervaring - dj van dienst”, lacht Rik.

De afgelopen weken vonden maar liefst negen ‘Gardenia Sessions’ plaats, telkens met een aangepast muziekprogramma. De laatste keren waagden heel wat inwoners van de Bayostraat, de Weldadigheidsstraat en de Parkstraat zich zelfs aan de vogeltjes- of de kabouterdans.

Nieuwe contacten

Rik en zijn vrouw werken allebei als arts. “Er is voor ons niet zoveel veranderd vermits we onze dagindeling grotendeels konden behouden”, vertelt hij. “Maar de inhoud van onze job wijzigde wel natuurlijk. Het is toch een beetje onwezenlijk allemaal.” Hun drie kinderen studeren en zitten momenteel volop achter de boeken. “Zij vullen hun dagen dan weer met online lessen en Netflix”, lacht hij. Maar het gebrek aan sociaal contact begon ook bij het doktersgezin door te wegen.

Daarom waren de ‘Gardenia Sessions’ alvast een schot in de roos: “We kregen veel leuke reacties, onder andere via sociale media. En hoewel we fysiek van elkaar gescheiden bleven, heeft het initiatief toch voor meer verbinding gezorgd. We leerden mensen kennen waar we nog nooit mee hadden gesproken. Met de studenten uit de buurt hadden we vroeger weinig contact, terwijl we nu al eens een babbeltje doen”, zegt Rik. Als het van Rik en zijn buren afhangt, gaan de ‘Gardenia Sessions’ ook na corona verder met hun muzieksessies.

Anderzijds hoopt Rik dat er lessen getrokken worden uit deze crisis. “Ondanks alle drukte en stress, ervaren we toch een zekere onthaasting. We zagen mooie dingen, zoals de enorme solidariteit, maar ook minder mooie kanten, denk maar aan het hamstergedrag.” De arts uit Leuven hoopt dat mensen nu meer beseffen wat echt belangrijk is. “Waar we allemaal samen naar snakken is gezond blijven en snel weer allemaal samen kunnen zijn.” Bekijk een van de ‘Gardenia sessions’ in de video hieronder.